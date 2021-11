L’idylle entre l’ancien boss de l’instance dirigeante du Basket sénégalais et le club phare du Basket nordiste, n’a fait fait long feu. Intronisé à la tête du titré club du Saint Louis Basket Club en mars 2020, Baba Tandiang vient de démissionner de la présidence, rapporte Stades dans sa parution de ce lundi, Selon le quotidien sportif, c’est par un communiqué à la suite d’une décision mûrement réfléchie et notifiée ce samedi au comité directeur du club Saint louisien, que le président à annoncé son départ. « Ma décision est notifiée par 2 choses : le manque de soutien de la part des enfants de Saint Louis pour le rayonnement du SLBC et les charges extrêmement lourdes, malgré l’aide financière de certains sponsors. On a eu près de 110 millions de charges : salaires, frais de déplacement, restauration, les appartements et les extras. Tout ceci est une charge extrêmement lourde pour une seule personne qui’est le président ». Peut-on lire dans le communiqué publié par la source. « Je serais toujours avec le SLB, je lui apporterai mes conseils, mon appui financier pour accompagner mon équipe de cœur, le SLBC, et son nouveau président pour le rayonnement du basket à Saint Louis », a conclu Baba Tandiang

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy