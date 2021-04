XALIMANEWS-La 11ème journée du championnat national féminin, propose un alléchant Jaraaf/DUC ce samedi au stadium Marius Ndiaye. L’enjeu de ce derby sera la première place de la poule B, detenue par le club médinois.

Ce samedi, les filles du Jaraaf (1e, 17 pts) et du Dakar Université Club (2e, 16 pts) vont se retrouver pour la manche retour. A l’aller, les protégées d’El Hadj Diop s’étaient imposées facilement face Mada Ndiaye et compagnie (69-42). Ce jour là les médinoises n’avaient existé que lors des 6 premières minutes. Mais depuis, beaucoup de choses se sont passées et les filles du coach Idrissa Cissokho ont repris du poil de la bête et remporté tous leurs autres matchs, toutes compétitions confondues. En 10 journées et 9 matchs joués, le Jaraaf a remporté 8 victoires pour 1 défaite face au Dakar Université Club. Des étudiantes qui ont remporté tous leurs matchs et comptant un match en moins que son adversaire de ce samedi. Deuxièmes de la poule, les coéquipières de Julie Dacosta voudront reprendre le fauteuil de leader en refaisant le même coup infligé au match aller aux partenaires de Nogaye Diop, l’atout majeur du club vert blanc.

Mais le club estudiantin a souffert face à la Ja, lors de journée précédente en s’imposant au finish après avoir frôlé la déconvenue (66-63). Ce jour là, les Ja-Women, battues 2 fois cette saison par le Jaraaf, avaient fait jeu égal avec les filles du DUC, les poussant jusque dans leurs derniers retranchements. Ce match héroïque des pensionnaires de l’Etablissement Saint Michel, doit donner des ailes à l’équipe du Jaraaf pourtant beaucoup plus outillée que la JA, en potentiel. Si Nogaye Diop, Mada Ndiaye, Fatou Keita, Ndeye Ngoné Sarr voir Oumy Ndoye, jouent sur leur valeur, le camp d’en face composé de Djefarima, Ndeye Awa Kebé, Fatou Awa Ba et Julie Dacosta, peut s’attendre à une autre opposition que celle du match aller. Ce choc entre les 2 premiers du classement de la poule B, se jouera au mental, et dans un derby la volonté collective doit primer au détriment des émotions, car le talent seul ne suffit pas pour ébranler un rival.

Un beau duel en perspective, et si les médinoises mettent le bleu de chauffe, le public de Marius Ndiaye pourrait saliver de bonheur et assister à un bel spectacle.