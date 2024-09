Basket/Nécrologie : l’ASFA perd son « Maodo » Malick Ndiaye

XALIMANEWS-Le basket sénégalais est en deuil suite au rappel à Dieu, ce lundi, de Malick Ndiaye, affectueusement surnommé « Maodo », figure emblématique et pilier de l’ASFA.

Avec la disparition de Malick Ndiaye, l’ASFA perd non seulement un joueur d’exception, mais aussi une âme généreuse qui a marqué de son empreinte l’histoire du club. Ses coéquipiers, les dirigeants et tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin lui rendront un hommage empreint de gratitude et de tristesse.

Ailier fort respecté et admiré, Malick Ndiaye nous a quittés, laissant un vide immense au sein de l’équipe et dans la famille du basket. Ceux qui ont eu l’honneur de le côtoyer, peuvent témoigner de son caractère bienveillant, sa générosité et son esprit d’ouverture, qui ont fait de lui une véritable source d’inspiration pour de nombreux jeunes basketteurs.

En ces moments de profonde douleur, nos pensées vont à sa famille, à ses amis, à ses coéquipiers, ainsi qu’à toute la communauté de l’ASFA. Malick Ndiaye restera à jamais gravé dans la mémoire collective des férus de basket sénéga

En cette douloureuse circonstance, le Desk Sport de Xalima exprime sa profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu’au club militaire de l’ASFA, partageant leur peine en ces moments de tristesse.