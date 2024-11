Basket-Qualifications Afrobasket Hommes 2025/Fenêtre de Novembre : le Sénégal face au Rwanda à 18 heures, pour bien démarrer dans la poule C

XALIMANEWS-Dakar accueille la fenêtre de novembre des éliminatoires de l’AfroBasket Masculin Angola 2025, du 22 au 24 novembre à la Dakar Arena. Les Lions entament leur parcours vers la qualification pour l’AfroBasket 2025.

Après les groupes B et D disputés en février, ce sera au tour des équipes des groupes A et C de s’affronter. Le Sénégal, qui organise la deuxième fenêtre des éliminatoires, recevra les matchs des groupes A et C.

Le sélectionneur DeSagana Diop a pour objectif de remporter les trois rencontres. En cas de victoire lors de ces trois matchs, la qualification serait quasiment assurée. Placé dans le groupe C, le Sénégal affrontera successivement le Rwanda, le Gabon et le Cameroun. Les matchs se dérouleront les 22, 23 et 24 novembre, tous à 18h.

Pour leur premier match, les Lions défieront le Rwanda. Devant leur public, les joueurs auront à cœur de bien débuter cette phase de qualification.

L’autre groupe (A), qui joue également à Dakar, est composé du Soudan du Sud, de la République Démocratique du Congo, du Mali et du Maroc.