Pour la première fois, le Basket sénégalais aura droit à sa cérémonie des All Star Game. Cela est rendu possible grâce au partenariat entre la Fédération sénégalaise de basket dirigée par Maître Babacar Ndiaye et la structure Sunugal All Star Game managée par Cheikh Hamalah Diawara. Durant le week-end du 28 au 29 juin 2022, les Féminines et les Masculins auront à s’employer sur le teraflex du stadium Marius Ndiaye.

