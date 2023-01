Ce tournoi marquant le début de la saison de basket 2022-2023, s’est disputé ce week-end. Après avoir sortis en demi-finales, Debaloc (67-36) et Saint Louis Basket (60-50), l’AS Vile de Dakar et le DUC s’opposaient en finale Dames. Supérieures, les filles de la Municipalité dakaroise s’imposent (63-55) et remportent leur premier trophée de la saison. En plus du trophée, l’équipe vainqueure a empoché 300 000 f CFA en plus de 2 ballons, tandis que l’équipe vaincue a encaissé 200 000 f CFA plus 2 ballons.

