XALIMANEWS-Aprês 2 journées de compétions, certaines équipes on entamé le tournoi par le bon bout, GBA et l’US Rail, dans la poule A, et Larry Diouf BC, Pikine BC et Sébastien, dans la poule B, ont engrangé chacune 2 victoires. De bonne augure pour la suite de la compétition.

Dans cette compétion de tournoi de montée féminin de D1, regroupant 12 équipes réparties en 2 poules de 6, deux journées ont déjà été disputées, et à l’issue de lesquelles, certaines formations affichent déjà leurs ambitions.

Dans la poule A, Guediawaye Basket Club (GBA) et l’US Rail BC, victorieux de leurs premières sorties, respectivement devant Flying Stars (68-63) et ZBC (55-34) pour les Banlieusardes et ZBC (64-50) et Louga BC (61-53) pour les Thiessoisses, ont pris le tournoi par le bon bout et prennent les 2 premières places au classement. Ces 2 clubs son suivis de Flying Stars et Diamaguene, qui comptent une victoire et une défaite. Les 2 formations de Ziguinchor Basket Club et Diamaguene, ferment la marche avec 2 défaites chacune.

Pour le compte de la poule B, trois équipes ont remporté 2 victoires en autant de journées, il s’agit de Larry Diouf BC, Pikine BC et Sibac, alors que 3 autres formations on subi 2 revers, à savoir, l’USEPT de Thiès, Kolda BC et Kaolack BC.

Résultats poule A

1ère journée

Diamaguene/Louga BC 71-57 US Rail/ZBC 64-50 GBA/Flying Stars 68-63

2ème journée

Louga BC/US Rail 53-61 ZBC/GBA 34-55 Flying Stars/Diamaguene 52-43

Résultats poule B

1ère journée

Larry Diouf BC/USEPT 47-39 Pikine BC/Kolda BC 91-59 Sibac/Kaolack BC 68-40

2ème journée

Kaolack BC/Larry Diouf BC 50-55 USEPT/Pikine BC 55-66 Kolda BC/Sibac 41-64