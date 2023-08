Comme souvent c’est le cas quand 2 groupes de Lions se croisent dans la savane africaine, la bataille se fait rage, chacun veut marquer son territoire et tous les coups sont permis. Et ce choc entre Lions de la Teranga et Lions Indomptables ne va pas déroger à la règle. Le premier quart temps fut très disputé et le Sénégal qui menait de 5 points à quelques enclablures de la fin, verra le Cameroun égaliser (25-25). Durant le quart suivant, les Lions Indomptables, irrésistibles, infligent un 22-8 à leurs homonymes sénégalais et vont à la pause avec un avantage de 14 points, certes jouable pour l’adversaire, mais assez conséquent pour l’équipe qui mèneau score (47-33). De retour de la pause, les partenaires de Youssoupha Ndoye vont reduire le score à moins 8 (62-54). Un passif négociable dans le dernier quart. Un dernier acte âprement disputé et qui verra les lions revenir à moins de 3 points à 2 minutes 41 secondes de la fin (71-68), puis à moins 1 (73-72) à 1 minutes 36 secondes du terme. Mais finalement le Cameroun remporte la finale en s’imposant de 6 points (80-74) et s’adjuge le seul ticket africain pour le Tournoi qualificatif olympique.

