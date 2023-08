Après un premier quart temps très disputé et ponctué d’un nul (20-20), les poulains de Pabi Gueye vont prendre le contrôle de la partie. Les Lions dictent le tempo du match et vont mener la course en tête, (25-20, 28-20). Cependant, les Guinéens sonnent la charge pour revenir à moins 4 (30-26), mais les coéquipiers de Youssoupha Ndoye et Branco Badiou vont terminer fort pour aller à la pause avec un avantage de 13 points (45-32) après avoir infligé un 25-12 à leurs adversaires. En seconde période, supérieurs sur tous les plans, les Sénégalais corsent la marque à la fin de l’avant dernier acte en gagnant par 29 à 13, pour un score de 74 à 45 à l’entame du dernier quart temps. Finalement, le Sénégal s’impose dans un match bien maîtrisé, très largement (100-60) et rejoint le Cameroun victorieux du Mali (87-70) dans l’autre demi-finale. Branco Badio à été le Lion le plus prolifique avec 20 points à son compteur.

