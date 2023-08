Pour ce match entre D’Tigers et Lions, il n’y a pas eu de rounds d’observation. Les deux équipes vont se mettre à l’ouvrage des l’entame, avec l’ouverture du score senegalaise (2-0). Les Nigerians vont prendre le controle du mztch et mèneront par 11 à 7. En réussite sur les tirs primés, les Tigers vont avoir un avantage de 7 points (20-13). Cependant, les Lions vont rebiffer pour gagner le premier quart temps (27-26). Restant dans le même tempo du précédent quart, le Sénégal va aller à la pause avec un avantage de 2 points (46-44). En seconde, le Nigeria met un tir primé et mène au score (47-46), puis 52 à 48. Mais le Sénégal met 2 tirs primés et reprend l’avantage (54-52). Les 2 formations se tiennent de près (59-59) avant que le Sénégal ne reprend la main (61-59). L’avantage va changer d’un camp à l’autre, mais les Lions vont se montrer plus saignants pour avoir un avantage de 10 points (80-70). Finalement, le Sénégal s’impose devant le Nigeria de 6 points (93-87). Les Lions devraient jouer ce mardi contre l’Ouganda, finalement forfait. Le dernier match de la bande à Youssoupha Ndoye, se jouera ce jeudi à partir de 12 heures, contre le Mali.

