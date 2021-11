XALIMANEWS-Les 2 équipes africaines qui vont représenter le continent lors du tournoi de Belgrade (10-13 février), qualificatif de la Coupe du monde 2022, connaissent déjà leurs adversaires après le tirage effectué ce mardi par la Serbe Sonja Vasic, élu MVP du dernier Euro. Le Nigéria chàmpion d’Afrique et le Mali vice tenant sont logés ans la poule B en compagnie de la France et de la Chine.

On va vers des retrouvailles entre le Nigéria et la France dans ce tournoi de Belgrade (10-13 février). Les 2 sélections partageaient la même poule lors des Jeux Olympiques de Tokyo, et lors de leur confrontation, les Braqueuses s’étaient imposées devant les Tigresses (87-62). Cependant, beaucoup de choses se sont passées, les D’Tigress on glané un secont sacre africain de rang, entre-temps, pour leur 5ème couronne africaine et étoffé leur effectif avec de nouvelles joueuses, des bi-nationales piochées aux États Unis. Le Mali vice champion d’Afrique et la Chine compléteront la poule B. Les Maliennes tenteront de se qualifier une seconde fois après leur première participation en Coupe du monde en 2010.

Le Nigéria a été quart de finaliste du Mondial féminin de 2018 en compagnie du Sénégal. Rappelons que les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tour suivant.

ADVERTISEMENT

Voici le tableau des poules

Groupe A (Belgrade) : Australie, Serbie, Brésil et Corée du Sud.

Groupe B (Belgrade) : France, Chine, Nigeria et Mali.

Groupe C (Osaka) : Canada, Japon, Biélorussie et Porto Rico.

Groupe D (Washington) : États-Unis, Belgique, Russie et Bosnie