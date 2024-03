Basket-U Sport 2024 Canada : porté par un immense Ismaël Diouf, le Rouge et Or de l’Université de Laval remporte le premier titre de son histoire

XALIMANEWS-Ce dimanche, le Rouge et Or de l’Université de Laval a remporté son premier titre de champion canadien, en renversant les Gaels de Queen’s (77-71) lors de la grande finale du 8 Ultime U SPORTS Greenshield à Québec. Un succès qui porte l’empreinte d’Ismael Diouf, le joueur d’origine sénégalaise, époustouflant en demi et en finale, crédité du titre de MVP et faisant partie de l’équipe type de 8 ultime U Sport 2024. Une sacrée performance.

Du haut de ses 2 mètres 05, le Canadien d’origine sénégalaise, a été le grand artisan du sacre du Rouge et Or de l’Université de Laval (Canada). Ismaël Diouf, lors des deux derniers matchs de son équipe, est crédité de 45 points pour 23 rebonds. Des performances qui ont grandement contribué au premier sacre de l’histoire du Rouge et Or, qui devient du coup, le premier programme de l’histoire de U Sports à gagner le trophée W.P. McGee après avoir présenté une fiche déficitaire en saison régulière et également le premier représentant d’une université francophone et seulement les troisièmes dans l’histoire du RSEQ à remporter la bannière nationale.

Déjà le samedi 9 mars 2024 en demi-finale face aux Tigers de Dalhousie, menés d’un point (74-73) à 1 min 30 secondes de la fin, le Rouge et Or a réussi à infliger un 12-00 à l’adversaire pour finalement retourner la situation (85-74) et avoir le droit de défier les Gaels Queen’s, le lendemain dimanche en finale. Lors de cette demi-finale, Ismaël Diouf a été crédité de 19 pts et 11 rebonds et son duo avec Haris Elezovic a permis à son equipe de récupérer 15 rebonds de plus que les Tigers, rapporte le site journaldemontréal.

«Ce n’est pas seulement moi qui a fait la différence, mais ce fut un travail d’équipe, a raconté un Diouf très humble, qui a été choisi joueur du match du côté des vainqueurs avec ses 19 points, 11 rebonds et trois blocs. Tout le monde a contribué en défensive face à Malcolm Christie qui est des meilleurs tireurs au pays. Les blocs sont une de mes forces. » A ajouté le joueur qui était au bord de la rupture mais dopé par la foule. «J’étais brûlé à la fin du 3e quart. Sans la foule, j’aurais quitté un moment. Merci à la foule.» Des propos confortés par son coach Nathan Grant.

«Avec quatre minutes au match, Ismaël m’a regardé pour envisager un changement en raison de la fatigue, mais Steeve (Jospeh) lui a dit tu ne sors pas. Il n’a pas débarqué. C’est la force du mental qui fait la différence quand la fatigue embarque autant.» le média canadien de rapporter les mots de l’entraîneur du Rouge et Or qui disait compter beaucoup sur le jeune Ismaël Diouf pour réussir un exploit cette saison. « Avec une bonne performance des deux côtés aux rebonds, une bonne transition offensive avec le retour des arrières Steeve et de Sidney (Tremblay-Lacombe) et l’éclosion d’Ismaël, je savais que nous serions capables de gagner de gros matches, a expliqué Grant. Ismaël a besoin de la confiance de ses coéquipiers. Il s’impose de plus en plus.»

Et ce dimanche, le rêve du technicien de l’équipe universitaire de Laval, est devenu une réalité. Porté par un immense Ismaël Diouf, qui a réalisé la grosse performances de mettre 26 points, 12 rebonds, 4 blocs et 2 vols de ballon en 37 minutes d’action, le Rouge et Or renverse les Gaels Queen’s (77-71), qui menait pourtant de 7 points, à 17 minutes du terme.

Grâce à ce succès, le Rouge et Or présent au championnat canadien pour la première depuis 2008, a épaté tout le monde pour remporter le titre. Laval est le premier programme de l’histoire de U Sports à gagner le trophée W.P. McGee après avoir présenté une fiche déficitaire en saison régulière.

A l’issue de la finale, Ismaël Diouf a été nommée MVP de la finale. Le basketteur d’origine sénégalaise, en toute logique, fait aussi partie de l’équipe type du 8 Ultime de basketball masculin U Sports 2024.

MVP du tournoi :

Ismaël Diouf, Université Laval

Joueurs du jeu :

Ismaël Diouf, Université Laval

Cole Syllas, Université Queen’s

Équipe d’étoiles du 8 Ultime de basketball masculin U SPORTS 2024 :

Shawn Maranan, Université de Winnipeg

Diego Maffia, Université de Victoria

Malcolm Christie, Université Dalhousie

Cole Syllas, Université Queen’s

Ismaël Diouf, Université Laval