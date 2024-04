Basketball-Canada : Ismaël Diouf tout premier choix du repêchage LECB, une première pour un athlète québécois depuis Larry Smith en 1972

XALIMANEWS-Le basketteur Canadien d’origine sénégalaise, Ismaël Diouf, est devenu le tout premier choix du repêchage de LECB ce jeudi après-midi, rapporte le Rouge et Or. Une première depuis Larry Smith (1972), cinquante ans après.

Un mois après sa performance historique au Championnat national au PEPS, Ismaël Diouf est devenu le tout premier choix du repêchage de LECB jeudi après-midi.

Cette performance est d’autant plus significative, car le Basketteur qui a eu ses 22 ans depuis le 4 avril dernier, est le premier athlète québécois repêché premier au total par une équipe montréalaise depuis Larry Smith (1972, Alouettes de Montréal) et Guy Lafleur (1971, Canadiens de Montréal), d’après Alliance Montréal..

Ismaël Diouf, MVP du 8 Ultime en mars dernier, a été sélectionné au premier rang par l’Alliance de Montréal, qui pige chez le Rouge et Or pour une deuxième fois en trois saisons. Lors de leur campagne inaugurale, l’Alliance avait repêché le centre Marc-André Fortin au deuxième tour.

» Ismaël a toujours eu le potentiel et une éthique de travail irréprochable, s’est exprimé Nathan Grant, entraîneur-chef du Rouge et Or. Le technicien de poursuivre, « Il lui manquait simplement la confiance. Le temps, l’expérience, et ses coéquipiers l’ont aidé à gagner cette confiance. Nous voyons maintenant la combinaison de tous ces éléments se mettre en place. Cette expérience dans la LECB est la prochaine étape qui lui permettra d’atteindre son plein potentiel. «