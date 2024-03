Bassirou Diomaye Faye à coeur ouvert : L’intégralité de son entretien exclusif

XALIMANEWS- Aussitôt élargi de prison, Bassirou Diomaye Faye a commencé à battre campagne. Le candidat des Patriotes est à fond dans la propagande. Il devra faire face aux masses et entame, en même temps, une communication qui dévoile toutes ses facettes. Dans un entretien exclusif avec la télévision Walfadjiri, Bassirou Diomaye conte sa vie de sénégalais et de politique, son passage aux Impots et Domaines. Il revient, par ailleurs, sur les péripéties de sa candidature et parle de ses ambitions pour le Sénégal.