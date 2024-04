Bassirou Diomaye Faye à Touba : « Je suis venu en tant que fils et disciple… »

XALIMANEWS- C’est un discours empreint d’humilité que le Président Bassirou Diomaye Faye a servi à Touba en s’adressant à Serigne Mountakha Mbacké. Le Chef de l’Etat n’a pas manqué, notamment, de souligner au Khalife qu’il est venu dans la cité religieuse en tant que fils et disciple et non en tant que Président de la République. Il a rappelé, ainsi, rappelé le rôle et l’importance des Chefs religieux dans la sphère sociétale.