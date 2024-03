Bassirou Diomaye Faye annonce sa déclaration de patrimoine dès la semaine prochaine et invite Amadou Bâ à l’acte

XALIMANEWS- Bassirou Diomaye Faye annonce sa déclaration de patrimoine dès le début de la semaine. Par ailleurs, il invite tous les autres candidats, particulièrement celui de la mouvance présidentielle Amadou Bâ à faire pareil.

« Je me réjouis que le programme de notre coalition ait réussi à imposer, dans cette campagne pour l’élection présidentielle, le débat crucial sur la cohésion nationale, sur la souveraineté monétaire du Sénégal et sur la réforme des institutions de notre pays », indique Bassirou Diomaye Faye, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima.

Et d’ajouter: « Avant de mettre le curseur sur d’autres points importants de notre programme comme l’Agriculture, l’Éducation, la Santé, ou encore l’Emploi des jeunes, dans nos prochaines prises de parole, je vous annonce que je ferai, dès le début de cette semaine inchAllah, ma déclaration de patrimoine».

Bassirou Diomaye Faye invite tous les candidats, particulièrement ceux qui, comme lui et Amadou Ba, ont eu à gérer des deniers publics ou à occuper des fonctions ou des emplois publics, à satisfaire à « cette exigence d’éthique et de transparence», afin que, selon lui, les Sénégalais et électeurs puissent juger.