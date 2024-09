Bassirou Diomaye Faye dissout l’assemblée nationale

« En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil Constitutionnel sur la bonne date, le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée nationale, sur l’opportunité, je dissous l’Assemblée nationale », c’est ce qu’a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024.