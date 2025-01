Bassirou Diomaye Faye : « La justice doit participer à cet effort d’introspection pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise »

XALIMANEWS-Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré, jeudi, que la justice doit jouer un rôle fondamental en tant que garante de la stabilité sociale. « Chaque juge, dans l’intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l’éthique et à la vérité et dire le droit sans céder à l’injustice », a-t-il affirmé. Il a insisté sur l’importance d’un effort collectif d’introspection pour renforcer la cohésion nationale, afin d’éviter que les événements marquants de la période 2021-2024 ne se reproduisent.

Le chef de l’État a précisé que la justice « est le régulateur des relations entre les différents pouvoirs et les institutions, la gardienne des libertés individuelles et collectives, le bouclier qui protège chaque citoyen de l’arbitraire ». Il a souligné que les citoyens doivent percevoir la justice comme un rempart contre l’injustice et non comme un outil d’arbitraire.

Il a rappelé que l’une des premières initiatives de son mandat a été l’organisation des assises de la justice, sur le thème : « La réforme et la modernisation de la justice ». Ce dialogue national inclusif et participatif a réuni des représentants de divers secteurs socioprofessionnels, qui ont travaillé en commissions pour dresser un diagnostic précis des dysfonctionnements de la justice.

Dans son discours, le président a conclu en appelant les acteurs du système judiciaire à œuvrer pour construire ensemble « un Sénégal où les droits de chacun s’expriment, dans le respect de l’intérêt général, un Sénégal de liberté, un Sénégal de justice, un Sénégal de prospérité ».