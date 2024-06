Bassirou Diomaye Faye sur la première extraction de pétrole du champs de Sangomar : « C’est un moment historique »

XALIMANEWS-La première extraction de pétrole du champ de Sangomar a marqué un moment historique pour le Sénégal le 11 juin 2024, selon le président Bassirou Diomaye Faye. Il a qualifié cet événement de pas important vers la souveraineté énergétique du pays lors d’une déclaration mercredi.

« C’est un moment historique et un pas important pour notre pays’’, a déclaré le président de la République.

Le président a salué le Gouvernement, en particulier le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi que PETROSEN, Woodside Energy et tous les autres acteurs impliqués dans ce projet lancé en 2020, lors de réunion du Conseil des ministres tenue, hier mercredi.

Il a chargé le Premier ministre et le Gouvernement de garantir une exploitation optimale et transparente des ressources nationales en hydrocarbures au profit de l’économie nationale et des générations actuelles et futures.

Le président a annoncé la tenue prochaine d’une session révisée du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COSPETROGAZ) afin d’actualiser la stratégie nationale de développement énergétique et de superviser la gestion des revenus provenant de l’exploitation des hydrocarbures.