XALIMANEWS- Du neuf après la plainte déposée par Wave contre Sonatel Sa devant l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp). A titre conservatoire, et le temps de vider le contentieux, l’Artp a demandé à la Sonatel Sa d’appliquer «sans réserve, les principes de traitement et d’accès, de transparence et de non-discrimination, en accordant à Wave mobile money Sa les mêmes conditions que celles appliquées à ses filiales ou à ses associés notamment Orange finances mobiles, conformément à l’article 76 du Code des communications électroniques », selon un communiqué.

