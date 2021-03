Si la Direction du Coud a annoncé que le calme est revenu au campus social, elle n’a pas tout dit aux sénégalais. Cette sauvagerie dans ce milieu saint qui devait former les meilleurs pour notre République, est malheureusement une réalité. A l’Université Cheikh Anta Diop, les dirigeants-syndicalistes dictent leur loi sans compétence. L’année derrière, alors que les élections de l’amicale de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (Fsjp) étaient en vue, un étudiant du nom de M.B.S a été saccagé par un groupe armé devant le pavillon R. La vidéo avait fait le tour de la toile et pourtant les autorités ont décidé de garder le silence. L’étudiant vachement lynché par la liste orange (bien identifiée dans la vidéo) s’en est sorti avec une double fracture. Une plainte a été déposée mais jusqu’à l’heure où un autre bruit est soulevé, force reste aux étudiants. Les étudiants qui sont dans les mouvements culturels sont ceux qui dirigent les facultés. Ce qui s’est passé à l’université, je suis en en mesure de dire que c’est pas une guerre d’ethnie mais plutôt un conflit d’intérêt. Au campus, les mandats des délégués arrivent à son terme. L’Université vibre au rythme du renouvellement. Des rencontres sont organisées à tout bord. Kenkendo et Ndefleng certes sont des associations culturelles mais ont des membres qui crient être les «capo du campus» (hauts dirigeants des étudiants). A chaque fois ou un des leurs est menacé ils se font justice eux même. Ils ont le pouvoir de se rendre dans une chambre de leur camarade-opposant, la saccager et détruire tous les biens sans être inquiétés. Le Coud a toujours protégé ces gros bras de l’espace universitaire. Lors des émeutes du 03 au 08 mars dernier, quand des étudiants s’étaient transformés en casseurs, n’avez vous pas remarqué qu’ils n’ont pas touché la Direction du Coud qui est une structure publique? N’avez vous pas remarqué qu’ils n’ont jamais essayé d’approcher cette Direction qui est à 100m de leur champs de bataille habituel? La réponse est claire: ces étudiants de Ndefleng et Kenkendo, bien armés, assuraient la sécurité de l’édifice. Alors que je menais mon reportage tôt le matin devant le pavillon À, le jour du 04 mars, je les ai trouvés bien regroupés, comme une armée mexicaine. S’ils sont puissants, c’est grâce aux autorités qui financent leurs élections, les utilisent lors de leurs manifestations politiques, et font appel à eux quand leur sécurité est menacée.

