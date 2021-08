« L’agriculture, principal pilier de l’économie, alors que nos besoins alimentaires vont sans cesse croissants, c’est le sens du soutien financier public de plus en plus important du gouvernement en faveur du monde rural. Pour la présente campagne 2021/2022 le Président Macky Sall a renouvelé ce financement d’un montant de 60 milliards Fcfa avec des objectifs précis de sécurisation alimentaire et de promotion du produire et consommer local », a déclaré ce mardi Pape Mawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de BBY . « En effet, dans la perspective d’atteindre des productions record pour conforter l’option de tendre vers une autosuffisance alimentaire, l’Etat a actionné, en amont, les leviers devant doter d’équipements, de matériels agricoles et d’engrais de qualité, le monde agricole », affirme t-il. Par ailleurs, BBY se « félicite du bon déroulement des opérations d’inscription et de réinscriptions sur le fichier électoral en dépit des vociférations habituelles d’une certaine opposition putschiste et revancharde qui a lamentablement échoué dans ses tentatives de mobiliser en invoquant des prétextes fallacieux de ‘’fraudes à l’inscription ‘’ ». « Cette opposition qui a de la peine à proposer aux populations un programme alternatif crédible pour un développement harmonieux des territoires en est réduit à prôner un recul démocratique de trente ans (inscription avec l’extrait de naissance) après avoir obstrué le calendrier électoral d’un an sous prétexte d’un audit qui a finalement confirmé la fiabilité de notre processus électoral », a-t-il fustigé. « Nous appelons les camarades et frères de la coalition à rester mobilisés et déterminés, mais aussi attentifs aux directives et décisions de notre leader le Président Macky SALL dont le dialogue demeure la marque identitaire de sa Gouvernance », conclut-il.

