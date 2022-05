Le chiffre 55 327 est le plus répandu et le plus lu depuis des mois sur la scène politique. Tout le monde a lu et entendu à maintes reprises qu’il ne fallait surtout pas dépasser le chiffre de 55 327. Nul besoin d’être doté d’une cervelle extraordinaire, il faut juste savoir lire, écrire et compter. Et malgré cela, partout où il fallait simplement lire et écrire 55 327, Macky Sall et son staff ont lu et écrit 55 328.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy