Beach Soccer-CAN 2024/J3/GB : le Sénégal enchaîne devant le Mozambique (6-3) et décroche son billet pour les demi-finales

XALIMANEWS-Défaits d’entrée par les Mourabitounes (5-2), les Lions de la plage qui se sont rebiffés face au Malawi (6-1), ont enchainé ce mardi face au Mozambique (6-3). Avec ce succès, le Sénégal décroche son ticket pour les demi-finales.

Pour ce choc décisif pour la qualification dans le dernier carré, le Sénégal a rapidement pris l’avantage contre le Mozambique grâce à Diatta et Laye. Après une réponse mozambicaine, Gadiaga a marqué pour porter le score à 3-1, mais les Mozambicains ont réduit l’écart à 3-2 avant la pause. En seconde période, Gadiaga a inscrit un doublé, Diatta a ajouté un autre but, et Gadiaga a complété son triplé pour assurer la victoire (6-3). Le Sénégal se qualifie pour la demi-finale.