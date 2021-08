Après avoir répondu à l’ouverture du score des sud- américains, les protégés d’Oumar Ngalla Sylla se voient devancés de 2 buts d’écart (3-1) avant de remonter ce passif et arracher la prolongation (3-3). Et lors de celle ci, les Africains, plus solides mentalement, imperméables aux états d’âmes et en plus de leurs talents confirmés depuis des années, parviennent à briser le rêve des Auriverde de goûter à nouveau au sacre, et s’imposent finalement par 5 buts à 4, après avoir marqué 2 autres réalisations en début de prolongation.

