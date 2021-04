Il a en effet estimé: « la nécessité de sanctionner rigoureusement les manquements constatés et de déployer toute l’assistance psychosociale requise aux parents endeuillés». Cet incendie montre les ris­ques qu’encourent souvent les patients surtout que les infrastructures sont vétustes. Par conséquent, il a engagé le ministre de la Santé et de l’action so­ciale, en relation avec les «mi­nistres en charge des constructions et de la protection civile, de faire un audit général des in­fras­tructures sanitaires, no­tamment les constructions et installations abritant les services et équipements de santé sur l’ensemble du territoire national».

