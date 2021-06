La visite économique du Président Macky Sall a bel et bien été une réussite, à tout point de vue. Si des opposants et leur « presse » ont voulu faire croire que les jeunes n’ont pas bien accueilli le chef de l’Etat dans son village de N’douloumadji Founébé, la réalité est toute autre, mentionne l’apériste de première heure en Belgique, à l’occurrence Aliou Ly. Selon lui, les populations de ce village, continuent de faire confiance et de témoigner toute leur reconnaissance au Président de la République pour toute l’œuvre dans le Fouta, de Podor à Matam et d’ailleurs partout au Sénégal : « Au vu de la forte mobilisation, des jeunes et des femmes et de toutes ces liesses populaires qui ont accueilli le Président Macky Sall prouvent, si besoin en est, cette fidélité immuable envers leur fils, frère et leader » soutient M. Ly.

