Bénin : Mandat d’arrêt international émis contre Yérim Sow et Yigo Faly Thiam, pour une affaire de projet hôtelier avorté à Cotonou

XALIANEWS-un mandat d’arrêt international émis par le ministère de la Justice du Bénin contre Yérim Sow, un homme d’affaires sénégalais, et son collaborateur Yigo Faly Thiam. Selon le ministère, ces deux individus figurent parmi les plus recherchés du pays, occupant respectivement les troisième et deuxième places sur la liste.

Le 23 décembre 2021, le tribunal de Première Instance de Cotonou a condamné Yérim Sow et Yigo Faly Thiam pour plusieurs infractions, notamment l’escroquerie, la surévaluation frauduleuse d’apports en nature et la non-présentation d’états financiers. Leur condamnation a entraîné une peine de cinq ans de prison, dont deux ans fermes.

L’affaire trouve son origine en 2012, lorsque le groupe Teyliom obtient un bail emphytéotique de 99 ans sur un terrain de deux hectares à Cotonou, avec pour projet la construction d’un hôtel de luxe. Ce projet, d’un coût prévu de 10 milliards de francs CFA, devait être achevé dans un délai de 30 mois. Cependant, les autorités béninoises ont rapidement pointé plusieurs manquements graves : des retards considérables dans l’avancement des travaux, le non-paiement des redevances annuelles (un seul paiement ayant été effectué), et la cession du bail à une entité tierce sans l’autorisation préalable des autorités.

Face à ces violations, l’État béninois a résilié le bail en février 2020, expulsé Teyliom du site et démoli l’hôtel, alors qu’il n’était terminé qu’à environ 90%.