XALIMANEWS: Notre pays entre dans une phase alarmante avec un nombre élevé de cas et de morts jour après jour. Le nombre de décès va croissant et déborde actuellement des couches dites à risque, à savoir les personnes âgées et/ou trainant des comorbidités, vers les jeunes. «Situation ne peut être plus inquiétante, à un moment où on parle de la mutation du virus dont la nouvelle souche, devenue plus virulente et plus contagieuse,aurait déjà été détectée dans un pays limitrophe».

Telle est la situation dressée par Benno Siggil Senegaal qui alerte sur cette «grave situation». Sous ce rapport, la coalition de Moustapha Niasse lance un appel pressant au peuple sénégalais pour une prise de conscience collective, un sursaut patriotique face à la gravité du moment pour le respect, dans toutes ses dimensions, de décisions de sauvegarde nationale prise par le président de la République et rappelle «le nécessaire respect des mesures barrières, pour notre salut propre et celui des nôtres».

En définitive, «la responsabilité individuelle est engagée pour réussir le combat contre ce fléau planétaire». Dans le même sillage, Niasse et Cie saluent la perspective du choix d’un vaccin et du lancement d’une campagne de vaccination annoncée par Macky Sall, sous les conseils «avisés des experts médicaux qui ont si heureusement aidé à bien gérer la pandémie». «En décrétant l’Etat d’urgence assorti d’un couvre-feu, le président de la République montre, encore, combien il tient au sort du Sénégal, des Sénégalaises et des Sénégalais, face à ce péril qui a fini d’ébranler les nations les plus puissantes du globe et face auquel la solution définitive est encore à chercher», explique Benno Siggil Senegaal, selon Walfnet.