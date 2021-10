Choisi par le Président de la République, Macky Sall, pour porter la liste communale de la coalition présidentielle aux élections territoriales de janvier prochain, le ministre d’État, Benoît Sambou qui sera accompagné par le premier adjoint au maire de la ville de Ziguinchor, Seydou Sané (pour le Conseil départemental) a dit son ambition de poursuivre sur le terrain, le travail de massification en vue de faire basculer les deux institutions dans l’escarcelle de la coalition au pouvoir.

Dans certaines villes, le suspense des investitures est toujours d’actualité. Mais, à Ziguinchor cette page est complètement tournée pour ce qui concerne Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Les choses sérieuses commencent. Et Benoît Sambou le sait. « Nous allons continuer le travail déjà entamé pour atteindre nos objectifs pour bonheur de la Casamance et particulièrement de Ziguinchor », a-t-il confié hier matin (mercredi) à des journalistes. Le Chef de l’État a donc misé sur le duo Benoît Sambou /Seydou Sané pour diriger respectivement la liste communale et départementale aux élections territoriales du 23 janvier prochain. Ces choix ont été entérinés mardi dernier à l’issue d’une audience avec le patron de la coalition présidentielle. Selon le coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (APR), par ailleurs président de la Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt), cette investiture est à la fois une marque de considération et invite au travail. Aussi, Benoît Sambou a-t-il insisté sur l’impérieuse nécessité d’accompagner le Président Sall qui selon lui, a fait de la Casamance une de ses priorités depuis son accession à la magistrature suprême. « Le choix porté sur nous (lui-même et Seydou Sané) est une façon de nous mettre face à nos responsabilités. Celles-ci consistent aujourd’hui à accompagner le Chef de l’État et à faire en sorte que les populations de la Casamance appréhendent davantage les actions qu’il est en train de mener dans cette région. Le départ d’Abdoulaye Baldé ne change rien. Nos objectifs sont clairs et le travail continue», a poursuivi le candidat à la mairie de Ziguinchor.

Pour sa part, le leader du mouvement « And ligelleul sa gox » (Agir pour le Président Macky Sall) et proche collaborateur de Benoît Sambou, Ansou Sané a indiqué que, pour remporter ces élections, il faut que tout le monde accepte de « travailler très dur ». L’enjeu, a-t-il dit, « c’est de gagner à Ziguinchor ». De plus, a-t-il reconnu, « les choses ne seront pas faciles dans les deux autres départements au-delà de Ziguinchor ». Pour parvenir à une victoire finale, le Dg de l’Anrac a affirmé qu’il faut intensifier le travail de massification « pour récupérer ceux qui sont récupérables, travailler avec eux afin d’obtenir de très bons résultats le 23 janvier prochain.

ADVERTISEMENT

Le soleil