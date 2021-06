Le modèle, conçu pour les ultra riches, est connu pour être la voiture la plus chère au monde . Et apparemment elle a déjà trouvé preneur. Si l’information n’a pas été confirmée par la marque de véhicules, une source de l’industrie automobile au Telegraph a toutefois déclaré : « On pense que cette fantastique voiture a été commandée par Beyoncé et Jay-Z, avec tous ces détails correspondant à leurs choses préférées ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy