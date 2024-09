Bidonvilisation de Dakar par des mendiants étrangers : Les autorités s’engagent à mettre fin au désordre

XALIMANEWS-Face à l’augmentation des habitations précaires et irrégulières dans divers quartiers de la capitale sénégalaise, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de prendre des mesures fermes. Ces occupations illégales constituent une menace pour la sécurité et l’hygiène, tout en nuisant aux projets d’aménagement urbain.

« Ces occupations sauvages dégradent le cadre de vie et compromettent la mise en œuvre des projets d’aménagement urbain », a déclaré le Ministre de l’Intérieur, qui a appelé à une intervention rapide et coordonnée pour restaurer l’ordre dans les zones touchées.

Pour résoudre ce problème, le Ministre a instruit les autorités administratives de mener des opérations de déguerpissement dans les quartiers concernés. Ces actions visent à libérer les espaces occupés illégalement et à prévenir toute réoccupation future, avec des mesures strictes pour sécuriser les zones dégagées.

Conscient de la vulnérabilité de certaines populations, le ministre a encouragé les autorités locales à identifier les mineurs et les personnes en situation de précarité extrême. Il a demandé que ces individus soient orientés vers des organismes compétents pour un soutien social adapté, essentiel pour que les plus fragiles ne soient pas laissés pour compte dans le processus de régularisation.

Enfin, le Ministre a rappelé que le vagabondage et la mendicité sont des infractions passibles de sanctions pénales au Sénégal. Les occupants irréguliers, souvent dépendants de la générosité des populations locales, sont avertis que des poursuites judiciaires pourraient être engagées. « Les juridictions compétentes ne manqueront pas d’appliquer les sanctions nécessaires si la situation l’exige », a précisé le communiqué.