Reconnu coupable de faux et usage de faux dans un document administratif et ses biens saisis, Abdoul Mbaye, condamné à un an avec sursis, doit aussi s’acquitter d’une amande de 100 millions F cfa à verser en guise de dommages et intérêts.

