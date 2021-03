XALIMANEWS- Défection dans les rangs du parti Rewmi. On note des départs dans les rangs de Rewmi depuis le ralliement d’Idrissa Seck à la mouvance présidentielle. Le week-end, c’est le coordonnateur départemental de Rewmi de Bignona qui a officialisé sa démission du parti d’Idrissa Seck. Moustapha Kadialy Badji met ainsi fin à plusieurs années de compagnonnage avec le président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Selon le journal L’As, le désormais ex-responsable de Rewmi a déposé ses baluchons au Pastef. Moustapha Kadialy Badji a été reçu d’ailleurs samedi par le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Il compte poursuivre la lutte du peuple aux côtés de Sonko pour la consolidation de la démocratie et la restauration de l’Etat de droit, qui du reste, ont toujours été l’unique but de son engagement politique.

