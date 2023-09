De plus, 134 personnes considérées comme des « malfaiteurs » ont été présentées au parquet. Au niveau de la lutte contre la drogue, 3,505 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis, et sur le plan de la sécurité routière, 796 pièces ont été saisies, 52 véhicules ont été mis en fourrière et 3 motos ont été immobilisées. Un total de 43 accidents de la circulation ont été enregistrés, dont 21 corporels, 20 matérielles et 2 mortels.

