Suite aux fortes pluies qui se sont abattues, ces dernières semaines à Dakar et dans les autres régions et qui ont occasionné des morts et des dégâts, le gouvernement a déclenché le plan national d’Organisation des secours (Orsec). Lequel semble porter ses fruits, car le ministère de l’Intérieur a tiré, hier, un bilan satisfaisant noté depuis le début des opérations. D’ailleurs, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, 192 sites ont été inondés. Il s’agit de 96 traités et libérés et 96 en cours de traitement. «De nombreux sites, du fait de la multiplication des précipitations et/ou de la remontée de la nappe phréatique, ont été libérés plusieurs fois. Le volume d’eau évacué dans la journée du 29 août est de 169 225 m3. Le cumul du volume d’eau évacué depuis le début des opérations est de 5 277 096 m3», renseigne le ministère.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy