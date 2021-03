XALIMANEWS- Avec les nombreuses manifestations qui avaient éclatées à Dakar et dans certaines parties du pays , un important nombre de secouriste a été déployé pour porté assistance aux blessés. Ils sont au nombre de 316 éléments de la Croix-Rouge pour assister 590 manifestants blessés, dont 288 à Dakar et environs , 109 à l’Université Cheikh Anta Diop, 77 personnes à Pikine, 33 à Bignona, 29 à Ziguinchor, 25 à Guédiawaye, 21 à Rufisque, 8 à Mbacké et Touba. Au total la région de Dakar compte le plus de blessés avec 520 personnes. Au total 232 victimes ont été évacuées vers les structures sanitaires .

