Binta, cette mécanicienne au destin tout particulier

XALIMANEWS- Une voix, une démarche d’homme dans un corps de femme. Bineta est une jeune mécanicienne qui a misé sur sa passion première pour affronter la vie. Un destin particulier que la jeune diourbeloise exploite en plein temps, à Dakar, terre d’accueil et dans un garage de mécaniciens où elle accueillie à héroïne… derrière ton look qui lui fait ressembler plus à un homme qu’à une femme. C’est d’ailleurs cette apparence et cet état d’esprit, tout particuliers, qui lui a valu une fulgurante notoriété sur les réseaux sociaux. Bineta témoigne, aujourd’hui, d’une grande reconnaissance envers ses parents et évoque les recommandations de son père qui, confie t-elle, lui a insufflé un courage tel qu’elle n’abandonne pas.