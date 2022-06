«L’option de pénalisation prise par l’Etat de la participation à la marche est une atteinte grave à la démocratie et une réelle entorse à la liberté. Les mandats de dépôt contre Madame Mame Diarra Fam, Messieurs Déthié Fall et Ahmed Aïdara sont intolérables. Ces pratiques ne contribuent pas à la pacification de l’espace public. La démocratie sénégalaise doit évoluer qualitativement et non régresser. Le droit constitutionnel à la marche doit être respecté», regrette-t-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy