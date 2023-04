D’après la station radiophonique francaise qui cite des médias birmans et un temoin interrogé par l’AFP, des dizaines de personnes ont été tuées, mardi 11 avril, dans une attaque aérienne attribuée à l’armée birmane, dans le centre du pays en proie à un violent conflit civil. Aussi, le service birman de la BBC, The Irrawaddy et Radio Free Asia ont rapporté des frappes aériennes contre le village de Pazi Gyi, dans le district de Kantbalu, au nord de Mandalay. Selon ses sources, au moins cinquante personnes auraient été tuées, mais le bilan pourrait s’élever à 100 morts selon un secouriste d’un groupe rebelle armé, qui a indiqué à l’AFP la présence de femmes et d’enfants parmi les victimes.

