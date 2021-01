XALIMANEWS-Depuis son limogeage de la Direction générale de Dakar Dem Dik, Me Moussa Diop peine à toucher ses indemnités de départ dit-on. Une information confirmée par l’ex Dg lui-même. Dans ce bref entretien avec iGfm, il explique les contours de cette affaire dans laquelle il demande au chef de l’Etat de clarifier les choses.

On parle de blocage de vos indemnités de départ à Dakar Dem Dik. Qu’en est-il véritablement ?

S’il y avait quelque chose à démentir je l’aurais fait. Vous me connaissez. Il n’y a rien à démentir. Sauf que le Dg actuel a semblé dire qu’il a reçu des instructions donc il bloque. C’est tout. Ce sont des indemnités prévues depuis ma nomination en 2014, réactualisées en 2019 et qui disent qu’en cas de départ de l’entreprise je perçois tant. Cela fait plus de 4 mois que je suis parti. Je n’ai forcé personne. Je leur ai même fait un cadeau en leur disant que s’ils veulent, ils peuvent me le payer en 4 tranches.

Cela a-t-il été fait?

La première fois qu’il ont payé c’était la mort dans l’âme. Depuis lors c’était prévu qu’ils le mettent mensuellement dans les salaires. Et depuis lors je n’ai rien vu. Le 8 décembre je suis parti à la banque pour faire le point, j’allais repartir sur Paris. Alors qu’il était formellement arrêté qu’il devait le faire, à ma grande surprise, j’ai demandé au banquier qui m’a dit que les virements sont arrivés. Mais il vérifie, il me dit que les indemnités ne sont pas compris. J’ai appelé le Dg pour lui dire comment cela se fait que ce que nous avions prévu n’est pas fait. Il ne me répond pas. Je lui ai envoyé un message via Whatsap. Deux jours plus tard il me répond en me disant ‘‘je vais réfléchir’’, pour quelqu’un qui avait pris une convention.

Et depuis, comment où en êtes-vous ?

Depuis lors je ne l’ai pas rappelé, je ne lui ai rien dit. Et ceux qui essaient d’intervenir il leur fait comprendre que c’est le président de la République qui lui a donné l’instruction de bloquer les indemnités. J’ai saisi le Pca. Ce dernier n’arrive pas à le convaincre. J’ai dit Ok. Le reste maintenant je le gérerai avec lui. Je souhaitais seulement que les sénégalais sachent ce qu’il en est quand je vais agir. Il revient au chef de l’Etat de démentir cela. Qu’ils prennent de la hauteur. Ce n’est pas parce que moi j’ai donné mon avis sur le troisième mandat qu’il doit y avoir des représailles politico-politiciennes. Ils n’ont rien à me reprocher. Tous les corps de contrôle de l’Etat m’ont blanchi.

Vous comptez saisir les tribunaux ?

Pour le moment je préfère demander au chef de l’Etat de démentir son Dg ou de confirmer ce que le Dg a dit à tout le monde. C’est tout ce que je demande pour le moment. Moi je suis un homme de principe. Ce que je dois faire je le ferai. Mais pour le moment je demande au chef de l’Etat démentir ou de confirmer ce que l’actuel Dg a dit à pas mal de monde. Parce que j’ai des preuves. Si je n’avais pas de preuve je n’en parlerai pas.

Moi quand j’ai remplacé Dame Diop je n’ai jamais bloqué ses indemnités. C’est quand même un ancien Dg, il s’en va. Moi j’ai été Dg pendant 6 ans je n’y ai volé aucun fonds là-bas. Tous les corps de contrôle m’ont blanchi. Donc je n’ai vécu qu’avec mon salaire. Donc quand je pars je dois mener mon argent. Il n’y a pas eu de faute.

Igfm