Aprés les forces fançaises et europeénnes, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) est dans le viseur des autorités maliennes, qui multiplient des actes hostiles à son égard. Car sur le terrain diplomatique, la situation ne cesse de se tendre. Après l’affaire des soldats ivoiriens arrêtés à l’aéroport de Bamako, les autorités de la Transition ont décidé de suspendre toutes les missions de rotation des forces militaires et policières de la Minusma à compter ce 14 juillet. Quelques jours seulement après la prorogation du mandat onusien jusqu’en juin 2023. Les autorités de la Minusma se disent prêtes à engager les discussions, «après avoir étésaisies par les autorités maliennes de l’organisation d’une réunion de coordination entre les structures maliennes compétentes et la Minusma préalablement à la relève envisagée des contingents de la Mission». Par contre, le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado, insiste sur leur importance : «La relève des contingents de la Mission est d’une importance cruciale pour son efficacité opérationnelle et le moral des personnels en uniforme. Tout doit être fait pour un règlement urgent d’autant que certains des personnels concernés auraient dû être relevés il y a plusieurs mois. Il convient de rappeler que lespersonnels militaires et de police de la Minusma sont déployés au Mali en appui aux efforts visant à promouvoir durablement la paix et la sécurité dans le pays.» Dans ce cadre, l’Egypte a décidé de suspendre «temporairement» l’activité de ses militaires au sein de la Minusma. Cette décision «temporaire» sera effective à compter du 15 août 2022. Vrai remue-ménage malien…

