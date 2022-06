« A cet effet, nous invitons les jeunes de ce pays à se joindre à nous pour démontrer à Macky Sall que ce pays ne lui appartient pas ni à son père ni à sa mère d’ailleurs. Nous allons battre campagne contre le Bénno et Non à la troisiéme candidature de Macky Sall. A partir de demain nous lançons un appel à tous les jeunes de Gueum Sa Bopp, dans toutes les localités du Sénégal pour dérouler le Programme Troisiéme mandat « Doufi Amé », par la même occasion nous allons faire les visites de porte-à-porte partout au Sénégal, pour expliquer aux Sénégalais les dérives de Macky Sall et son Conseil Constitutionnel », Annonce la Coalition Gueum Sa Bopp, à travers le communiqué. »Fort de ce constat, nous avons appris que Macky Sall va se rendre à Sédhiou dans la deuxième quinzaine de ce mois de juin pour aller se glorifier des petites réalisations qu’il a fait là-bas, par la même occasion nous informons les Sénégalais dans le cadre de l’opération Tibb Tank, que le Président Bougane Guéye va également se rendre à Sédhiou pour montrer aux Sénégalais ce que Macky Sall avait promis aux Sédhios et qu’il n’a pas réalisé. Parmi ces promesses, il y a: le stade municipal, le stade régional, la zone industrielle de Sédhiou, la boucle du Boudié, l’Université Virtuel de Sédhiou, l’emploi pour les jeunes et femmes de Sédhiou, l’électrification rurale de pakao (Saré Yoro Diao, Nimzatt, Kolibantang, Babinar, Kéracounda, Karcia, Yanga counda, Némataba, Kawra counda) etc, toutes ces localités manque d’électricité. Au lieu de trouver des solutions concrètes, Macky Sall et son gouvernement incompétent sont en train de se sucrer au dos des Sénégalais ».

