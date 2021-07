XALIMANEWS: Dans un entretien accordé à Igfm, Bouba Ndour donne un avant goût du nouveau projet musical de Youssou Ndour. Le petit frère, producteur du nouvel album du grand frère est aussi revenu sur ce qui a poussé la star planétaire à faire son “Côme back”.

Au cœur du nouvel album de You: la barre plus haute, selon producteur Bouba Ndour

“Youssou Ndour en avait besoin, car c’est une personne très occupée. Il a ses activités, parallèlement à sa musique. Je peux vous dire que c’est un album frais et nouveau. A coup sûr, ses fans et tous les mélomanes sénégalais ne seront pas déçus. C’est un nouveau tournant dans sa carrière et l’objectif à chaque fois, c’est de mettre la barre plus haute, surtout en innovant. Cela coïncide justement avec ma philosophie. J’ai essayé, à travers cet album, d’apporter un coup de frais. Même si ce n’est pas aussi évident avec Youssou Ndour qui n’a plus rien à prouver. Il y aura un petit plus par rapport à ce qui se faisait. La direction a un peu changé et on va retrouver un Youssou Ndour au meilleur de sa forme. Le projet en tant que tel est très large et il y a plein de choses qui seront définies dans le temps. Retenez tout de même que, sous peu, un single va sortir sur le marché. C’est imminent. Je ne peux en dire plus”, a-t-il confié.

Ce qui a poussé You à renoncer à sa décision: Les éclaircissements de Bouba

“Disons que ma position en tant que Directeur artistique de l’artiste Youssou Ndour et mon influence sur ses choix musicaux ont facilité les choses. Il faut dire que c’est lui qui a écrit en grande partie le projet. Moi je n’ai fait que mettre tout ça en boîte, en collaboration avec d’autres professionnels du secteur, comme mes frères Ibou et Ndiaga Ndour. Il y a également un jeune musicien bourré de talent qui y a participé. Il s’appelle Balla Diabaté et c’est le frère de Sidiki Diabaté. Je peux d’ores et déjà vous assurer qu’il y a une fraicheur qui se dégage. Evidemment le mythique Super-Etoile est de la partie. Ce sera donc un album bien sénégalais. Nous allons prendre le temps de l’étaler, car tous les morceaux sont, pour moi, des tubes. Je veux que les gens le découvrent et le savourent au mieux. Etant donné que la scène, pour Youssou Ndour, n’est pas encore d’actualité, les amateurs de musique pourront patienter avec ça sous la dent.