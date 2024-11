Boubacar Ly, directeur de campagne AND NAWLÉ La marche des territoires « Ce qui nous a un manqué dans ces législatives »

XALIMANEWS- Directeur de campagne de la coalition Andu Nawlé-La Marche des territoires, Boubacar Ly tire un premier bilan des résultats des législatives. Il s’est confié à Xalima…

Comment analysez vous les résultats des législatives ?

Dans l’ensemble nous sommes satisfaits de ces résultats, nous avons gagné un département et nous aurons au moins un député sur la liste nationale. Ce qui est plus que louable, en rappelant que nous étions présents que sur 21 départements sur les 46. Et notre coalition a été mise sur pied quasiment au lendemain de la signature du decret convoquant le collège éléctoral.

Vous attendiez vous à un tel écart avec Pastef ?

Le Pastef n’était pas un concurrent direct parce que notre offre programmatique est différente de la sienne. Néanmoins on ne s’attendait pas à un tel écart entre Pastef et l’intercoalition qui est arrivée second avec moins de 20 sièges. Mais il est de coutume que l’électorat octoie une majorité confortable à l’hémicycle au parti ou à la mouvance qui aurait gagné les élections présidentielles précèdentes.

En tant que Directeur de Campagne de LMDT, quel bilan tirez vous ?

En tant que Directeur de Campagne du LMDT -AnduNAwlé, nous sommes satisfait des résulats obtenus suite à la stratégiede campagne mise en place. En effet, nous avons essayé de mixer caravane de proximité et visites aux grands électeurs. Ce qui nous a un peu manqué c’est la présence dans certaines émissions phares dans les grandes chaines de télé et de radios. Ce qui aurait permis de mieux vendre notre projet parlementaire. Notre offre est unique, un changement de paradigme en vue d’asseoir le développement à partir des terroirs en impactant le budget général.

Quelles sont les perspectives?

L’obectif était de réussir à faire entendre notre vision et d’entrer à l’assemblée pour défendre les territoires et les communes rurales et donner à l’acte 3 de la decentralisationson véritable rôle. Doter les communes de moyens conséquents pour assurer le bon fonctionnement des axes prioritaires en terme de devéloppement : l’éduction, la santé, l’accès universel à l’eau et à l’electricité. Par ailleurs, nous n’excluons pas des jeux d’alliance en cas de propositions ou de projets de lois qui prennent en compte les préoccupations des collectivités locales, des territoires.

La marche des territoires est désormais une réalité politique au Sénégal après trois mois d’existence elle devient la 5e force politique dôtée d’une offre singulière sur laquelle nous sommes convaincus qu’elle pourrait asseoir des perspectives de dévoppement pérenne dans les decennies à venir.