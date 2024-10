Bougane, du mimétisme débile au suicide (Par Marvel Ndoye)

Bougane est victime de son immaturité et d’un entourage de khous-ma-niap qui lui répète « Bravo patron, foncez ». Sa stratégie politique est d’une bêtise sans fin.

C’est le seul homme politique après Me El Hadj Diouf et Farba Senghor qui passe autant pour un clown. Et d’ailleurs son altercation comédie avec les FDS sur la route de Bakel nous rappelle la fameuse altercation comédie de Me El Hadj Diouf avec les FDS devant la maison de Hissen Habre en Mars 2014. On se rappelle lorsque Me El Hadj Diouf avec son gros ventre voulait traverser un mur de gendarmes suréquipés, montait sur des voitures, prenait des postures de boxeur, courait à gauche à droit comme un malade mental. C’est exactement le même spectacle que le clown de l’opposition nous a offert ce Sameri.

C’est parce qu’il sait qu’il y’a depuis le 2 Avril une volonté de changement d’avec les méthodes répressives du tyran Macky Sall qu’il ose se livrer à toutes ses tartufferies. Mais de là à tenter d’humilier et infantiliser publiquement les FDS, il ne se rend pas compte qu’il est en train de fabriquer un précédent dangereux que les FDS et leurs dirigeants ne vont pas laisser passer. Son cas est simple :

1° Le Président de la République est dans une zone sinistrée passée zone militaire, présentant donc plusieurs risques, et nécessitant des mesures de sécurité particulières.

2° Bougane, après ses insultes et menaces publiques à l’endroit du Président, est en principe signalé comme élément à surveiller par rapport à la sécurité présidentielle

3° Alors que le Président est à Bakel, Bougane dont les intentions sont douteuses, choisit de se rendre à Bakel au même moment, accompagné d’un cortège d’une quinzaine de véhicules aux vitres teintées, remplies de gros bras, potentiellement des nervis ou des mercenaires

4° Dans n’importe quel pays sérieux, cette activité suspecte et potentiellement menaçante pour la sécurité d’un Président de la République, ferait l’objet d’un signalement auprès des renseignements généraux, ainsi que des mesures de sécurité préventives

5° Près de Bakel, un gendarme armé qui a reçu des instructions reconnaît le convoi de Bougane et lui demande de s’immobiliser en attendant qu’il reçoive d’autres instructions. Le gendarme ne se préoccupe pas de savoir si le Président est dans un hélico ou au milieu des eaux ou je ne sais où.

6° Bougane, aidé par ses gros bras et mercenaires, envoie le gendarme balader tout en faisait filmer sa bravade. Il force donc le passage, et introduit de ce fait un risque dans le périmètre de sécurité mis en place par les FDS

7° Comme cela s’est déjà vu partout, en Europe comme aux USA, face à un tel refus d’obtempérer, face à une telle menace, face à autant de personnes aux comportements hostiles, le gendarme aurait pu utiliser son arme.

** Rappelez-vous du jeune Nahel en France, qui a poussé le motard à utiliser son arme après un refus d’obtempérer.

** Combien de fois voit-on un officier américain tirer sur un véhicule qui prend la fuite ?

8° C’est au 2ème check point, établi également pour assurer la sécurité de la zone en présence de la délégation présidentielle, que le convoi de Bougane est à nouveau arrêté. Et là encore, au lieu d’obtempérer, Bougane et ses formes de gonzesse se met à jouer les guerriers alors qu’une seule gifle d’un des FDS peut le plonger dans le coma.

9° Dans n’importe quel pays au monde, un élément signalé hostile qui persisterait avec ses mercenaires à infiltrer le périmètre de sécurité établi autour du Président de la République se ferait arrêter dans le meilleur des cas, ou se ferait liquider dans le pire des cas.

10° Mais Bougane est trop abruti pour comprendre que lui et ses mercenaires sont en train de se rendre coupables :

** De mise en danger de la sécurité du Président de la République

** De refus d’obtempérer à des injonctions sécuritaires

** De jeter le discrédit sur les FDS en filmant leurs bravades et humiliations

** D’outrage à des agents de la force publique

** De troubles à l’ordre public

Certes depuis que le pouvoir est tombé aux mains de Ousmane Sonko, le sieur Bougane s’est résolu à le singer en espérant obtenir le même résultat. Mais il le fait de façon si grossière, de façon si stupide que tout ce qu’il récoltera, c’est plus de moqueries et plus de morpions dans les parties intimes.

Combien de fois les FDS ont donné des injonctions à Ousmane Sonko, ou bien ont bloqué le passage de son véhicule, ou bien l’ont empêché d’aller à la prière, et il s’est exécuté ? Combien de fois Ousmane Sonko a renoncé à une activité ou à un déplacement pour ne pas coïncider avec ceux du Président Macky Sall ? Et pourtant lui avait la popularité qui lui permettait de tenter le coup.

Mais un guignol qui pèse 675 voix, dont la seule force est de posséder des médias « Keur Dof Yi » qui parlent de lui et de ses âneries du matin au soir doit apprendre à éviter de péter plus haut que son derrière. A bon entendeur.

Si les FDS laissent passer cette affaire de tentative d’humiliation et de rébellion, alors qu’elles ne s’étonnent pas que cela inspire d’autres hommes politiques tout aussi guignols à la recherche de buzz. Il est donc nécessaire de rééduquer Bougane et prévenir les prochains Bougane. Espérons quand même qu’il aille aux élections et constate que même sa femme de ménage a plus de popularité que lui.

MARVEL NDOYE

Email : [email protected]