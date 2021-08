La passation des marchés est faite au sein des ministères sectoriels, donc pour le cas d’espèce au Ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale sous le contrôle et la supervision de la Direction du Contrôle des Marchés publics (DCMP) et de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy