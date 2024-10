Boxe-Championnat d’Afrique 2024/Kinshasa : Le Sénégal se classe 3ème avec 7 médailles, dont une en or

XALIMANEWS-Le Sénégal a réalisé une performance remarquable lors des Championnats d’Afrique de boxe 2024, en se classant troisième au tableau des médailles avec un total de sept distinctions, dont une médaille d’or, a rapporté la RTS.

La compétition, qui s’est tenue du 18 au 27 octobre à Kinshasa, a vu le Sénégal se hisser parmi les meilleures nations, derrière le Maroc et la République Démocratique du Congo, qui ont respectivement remporté les première et deuxième places.

Karamba Kébé, nouveau champion sénégalais dans la catégorie des moins de 92 kilos, a remporté la médaille d’or, permettant ainsi au Sénégal de décrocher son deuxième titre continental en boxe. Cet exploit historique intervient vingt-six ans après la victoire de Pape Mamadou Sow, qui avait remporté l’or en 1998 en Algérie.

En plus de la médaille d’or, l’équipe sénégalaise a également décroché deux médailles d’argent grâce aux performances de Mouhamed Abdalah Diallo (-67 kilos) et d’Awa Cheikh Mbaye (-66 kilos). Quatre boxeurs sénégalais ont également brillé en remportant des médailles de bronze : Maïmouna Ndong (-70 kilos), Khadidiatou Cissé (+81 kilos), Serigne Abdou Mbacké Diop (-60 kilos) et Idrissa Guèye (-63,5 kilos).

Selon la RTS digital, Malick Niang, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de boxe, a exprimé sa satisfaction quant à ces résultats, rappelant que l’année précédente, lors des Championnats d’Afrique à Yaoundé, le Sénégal s’était classé à la dixième place. Cette progression rapide témoigne des efforts constants de la fédération pour construire une équipe compétitive sur la scène continentale et internationale.

Les Médailles sénégalais

Or : Karamba Kébé (-92 kilos)

Argent : Mouhamed Abdalah Diallo (-67 kilos)-Awa Cheikh Mbaye (-66 kilos)

Bronze : Maïmouna Ndong (-70 kilos)-Khadidiatou Cissé (+81 kilos)-Serigne Abdou Mbacké Diop (-60 kilos)-Idrissa Guèye (-63,5 kilos).