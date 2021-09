D’après le tabloïd britannique, la France et l’Ouzbékistan auraient été particulièrement favorisés au Brésil, et dans ce sens, l’Association internationale de boxe amateur (AIBA) a elle-même demandé à Richard McLaren d’investiguer après de « fortes suspicions » à l’encontre de son ancien directeur exécutif: le Français Karim Bouzidi. Ce dernier avait été limogé à trois jours de la fin des JO de Rio, avant que les 36 juges et arbitres ayant officié durant le tournoi ne soient écartés quelques mois plus tard.

