Tyson Fury s’impose finalement aux points en se contentant de toucher et de rester propre (94-95, 95-94, 96-93). De son côté,Francis Ngannou à qui on promettait l’enfer, a ravi le public et a failli réussir l’impensable. Et le Gypsy King reste toujours invaincu.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy